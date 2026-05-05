Zelenskis Bahreinui pasiūlė susitarimą dėl dronų

V. Zelenskis keliauja po Persijos įlankos šalis nuo pat JAV ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios, pasirašydamas gynybos susitarimus, Kyjivui išnaudojant savo patirtį kovojant su Rusija ir numušinėjant jos dronus, sukurtus pagal Irano technologijas.
„Ukraina pasirengusi pasidalyti šia saugumo patirtimi su Bahreinu ir padėti sustiprinti gyvybių apsaugą“, – internete paskelbtame pareiškime po susitikimo su karaliumi Hamadu bin Isa Al Khalifa sakė V. Zelenskis.
„Pasiūliau pasirašyti susitarimą dėl dronų ir išplėsti bendradarbiavimą su Bahreinu, ir mes sutarėme, kad mūsų komandos parengs detales“, – pridūrė jis.
Nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas Artimuosiuose Rytuose, apėmęs ir Irano smūgius regiono valstybėms, Ukraina regione pasirašė virtinę gynybos susitarimų, tarp jų – su Kataru, Saudo Arabija ir Jungtiniais Arabų Emyratais (JAE).
Kyjivo pasiųsti Ukrainos karo ekspertai taip pat numušė Irano dronus keliose Artimųjų Rytų šalyse.
Persijos įlankos šalys atakuojamos tais pačiais Irano sukurtais „Shahed“ dronais, kuriais Rusija apšaudo Ukrainą.
„Mūsų šalis beveik kasdien susiduria su panašiais teroristiniais išpuoliais, o mūsų žmonės turi atitinkamos patirties plataus masto gynyboje“, – savo pareiškime teigė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad su Bahreino karaliumi taip pat aptarė ambasadų atidarymą.
JAV vadovaujamas derybas dėl Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos nustelbė Irano konfliktas.
Naujausi komentarai