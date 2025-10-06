 Zelenskis: JAV vyriausybės darbo sustabdymas nesukliudė tiekti ginklus Ukrainai

2025-10-06 16:40
Jūras Barauskas (ELTA)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad laikinas JAV vyriausybės veiklos sustabdymas neužkirto kelio aprūpinti Ukrainą ginklais.

Scanpix nuotr.

Apie tai valstybės vadovas pranešė Kyjive kartu su Nyderlandų ministru pirmininku Dicku Schoofu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje.

„Žinau, kas buvo rašoma žiniasklaidoje apie (vyriausybės) darbo sustabdymą ir tam tikrus iššūkius, tačiau Ukrainos aprūpinimas dėl to nesustojo. Tai svarbu“, – V. Zelenskis.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, JAV vyriausybė savo darbą laikinai sustabdė nuo spalio 1 d. Tuo tarpu prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja tuo pasinaudoti, kad galėtų masiškai atleisti institucijų, kurios nesivadovauja MAGA nuostatomis, darbuotojus.

