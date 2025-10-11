 Zelenskis paragino Trumpą tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje

2025-10-11 16:56
Su Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) šeštadienį telefonu kalbėjęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV lyderį paragino tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje, kaip jis tai padarė Artimuosiuose Rytuose.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Pasveikinau prezidentą Donaldą J. Trumpą su jo sėkme ir Artimųjų Rytų susitarimu, kurį jis sugebėjo užtikrinti, o tai yra išskirtinis pasiekimas“, – po pokalbio parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „Facebook“.

„Jei karas gali būti sustabdytas viename regione, tai tikrai galima sustabdyti ir kitus karus, įskaitant Rusijos karą“, – pridūrė jis.

Vasarį D. Trumpas viešai susikivirčijo su V. Zelenskiu per susitikimą Ovaliajame kabinete, tačiau nuo to laiko jųdviejų tarpusavio santykiai pastebimai pagerėjo.

D. Trumpas yra pavadinęs V. Zelenskį „maloniu žmogumi“ ir toliau remia Ukrainą, kuri nuo 2022 metų kovoja su Rusijos invazija.

Dviejų valstybių vadovai anksčiau buvo susitikę rugsėjį Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos paraštėse.

