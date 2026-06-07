Zelenskis prašė Romano Abramovičiaus tarpininkauti atnaujinant derybas su Rusija

R. Abramovičius yra milijardierius, kuriam anksčiau priklausė futbolo klubas „Chelsea“. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui, 2022 metais dėl ryšių su V. Putinu jis buvo priverstas parduoti klubą ir jam buvo uždrausta atvykti į Jungtinę Karalystę (JK).
Pranešama, kad V. Zelenskis gegužę pakvietė R. Abramovičių į Kyjivą ir paprašė oligarcho perduoti V. Putinui žinią, signalizuojančią, kad Ukrainos prezidentas yra pasirengęs susitikti tiesioginiame viršūnių susitikime, teigia FT.
Kyjivas tikėjosi pademonstruoti savo įsipareigojimą dalyvauti taikos derybose, net ir JAV atsitraukus nuo šio reikalo dėl karo Irane, FT sakė šaltiniai.
Tačiau Rusija šį pasiūlymą atmetė.
Šią savaitę Sankt Peterburgo ekonomikos forume V. Putinas pareiškė, kad praėjusį mėnesį susitiko su Kyjive besilankiusiu „vienu iš mūsų verslo sluoksnių atstovų“. V. Putinas teigė jam pasakęs, kad nemato prasmės susitikti su V. Zelenskiu.
Neįvardytas verslininkas veikė ne oficialiai, nurodė V. Putinas.
V. Zelenskis vėliau sekmadienį britų transliuotojui „Sky News“ papasakojo, kad susitiko su R. Abramovičiumi ir pasakė jam, kad yra pasirengęs susitikti su Kremliaus šeimininku bet kokiu formatu, tik ne Rusijoje ar Baltarusijoje, ir kad Ukraina neišves savo pajėgų iš Donbaso.
„Abramovičius atvyko į Kyjivą ir pasakė: „Turiu jums žinutę, norėčiau perduoti jūsų žinutę Putinui.“ Tačiau jis atsakė, kad tai turėtų vykti tyliai, be jokio viešumo. Aš pasakiau: „Tai jūsų pasirinkimas, mums nesvarbu, viešai ar ne.“ Bet su rusais visada taip būna: jei jie sako, kad tarp mūsų turėtų būti kažkas, tai reiškia, kad rytoj apie tai sužinosime ne tik mes“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
„Tačiau tai ne paslaptis: jis atvyko ir norėjo man perduoti žinią, kad jie nori suprasti, ką esame pasirengę padaryti. Pasakiau, kad problema ne mumyse, „jūs kovojate prieš mus ir mūsų teritoriją“. Kas dėl Donbaso, tai buvo pagrindinė žinia, pasakiau, kad mes nepaliksime savo teritorijos, „mes jums tokiu būdu pergalės neduosime, o jūs jos negausite“. Kalbėjome apie galimą kompromisą. Pasakiau, kad visi kompromisai yra po paliaubų. Paliaubos yra didžiausias mūsų kompromisas“, – teigė jis.
BNS rašė, kad V. Zelenskis ketvirtadienį išplatino retą tiesioginį kreipimąsi į Rusijos lyderį, ragindamas jį surengti susitikimą, kad būtų užbaigtas ilgiau kaip ketverius metus trunkantis karas.
Kalbėdamas ekonomikos forume savo gimtajame Sankt Peterburgo mieste, V. Putinas pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su V. Zelenskiu, kol nebus suderintos galimo taikos susitarimo sąlygos.
Tai paskatino Kyjivą pareikšti, kad Rusijos lyderis yra silpnas ir „vėl renkasi karą“.
V. Putinas taip pat pažadėjo tęsti puolimą, kol bus visiškai pasiekti karo tikslai.
Rusija reikalauja Ukrainos rytinio Donbaso regiono kontrolės, taip pat griežtų politinių ir karinių apribojimų savo kaimynei.
Kyjivas ir jo sąjungininkai juos atmeta kaip prilygstančius kapituliacijai.
(be temos)