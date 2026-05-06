Zelenskis: prieš paradą sustiprintas saugumas aplink Maskvą atveria galimybes Ukrainai

„Matome, kad pastarosiomis savaitėmis aplink Maskvą buvo sukurti papildomi oro gynybos žiedai didelio masto sistemų perkėlimo iš Rusijos regionų sąskaita. Tai rodo, kad Rusijos vadovybė nesirengia paliauboms, apie kurias buvo padaryta tiek daug pareiškimų, ir labiau nerimauja dėl savo parado Maskvoje nei dėl visos Rusijos. Tuo pačiu metu pastebime, kad tai sukuria papildomų galimybių mūsų ilgojo nuotolio sankcijoms. Apsibrėšime atitinkamus prioritetus“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina ne kartą siūlė Rusijai pereiti prie tikros diplomatijos ir užtikrinti paliaubas, kad būtų sustiprintas pasitikėjimas diplomatiniu procesu ir sudarytos sąlygos rezultatams pasiekti.
„Ukrainos pasiūlymai yra pateikti, ir aš esu dėkingas Ukrainos partneriams už paramą mūsų diplomatijai ir pasirengimą veikti panašiai. Rusija privalo imtis veiksmų, kad užbaigtų karą ir pasiektų tikrą taiką. Mums reikia taikos“, – pridūrė jis.
O. Ivaščenka taip pat pranešė apie Rusijos planus panaudoti laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas.
„Pietinėse Ukrainos žemėse, kurios šiuo metu yra okupuotos, Rusija ketina vykdyti iš esmės tuos pačius grobstymo ir deindustrializacijos procesus, kuriuos ji įgyvendino okupuotose Donbaso dalyse. Planuojama geologinė žvalgyba, po kurios bus sparčiai išgaunamos ir eksportuojamos vertingos žaliavos iš mažiausiai 18 telkinių, įskaitant titaną, litį, tantalą, niobį, cirkonį, molibdeną ir grafitą. Okupantai taip pat kuria tolesnes priemones šių metų grūdų derliui užgrobti ir eksportuoti. Mes ruošiamės tam pasipriešinti“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad yra atnaujinta informacija apie Rusijos vidaus nuostolius, kuriuos sukėlė ilgojo nuotolio Ukrainos sankcijos.
„Tiesioginių nuostolių mastas ir lėtėjančių gamybos bei eksporto procesų padariniai Rusijoje didėja, o tai ypač neigiamai veikia regionų biudžetus. Negalima nuslėpti didelės dalies Rusijos regioninių biudžetų faktinio bankroto“, – pabrėžė jis.
Kaip pranešta anksčiau, V. Zelenskis teigė, kad Ukraina, nepaisant pareiškimų socialiniuose tinkluose, negavo oficialių signalų iš Rusijos apie paliaubas. Nepaisant to, Kyjivas paskelbė paliaubas nuo gegužės 6 d. ir paragino Maskvą pereiti nuo žodžių prie realių veiksmų.
Anksčiau trečiadienį prezidentas pareiškė, kad iki 10 val. Rusijos armija padarė 1820 paliaubų pažeidimų, įskaitant apšaudymą, bandymus pulti, oro antskrydžius ir dronų panaudojimą – taip iš esmės sugriovė paliaubas.
