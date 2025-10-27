 Zelenskis: Ukraina gaus papildomų naikintuvų „Mirage“ iš Prancūzijos ir raketų iš JK

2025-10-27 19:09
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) pažadėjo Kyjivui atsiųsti daugiau naikintuvų ir oro gynybos priemonių.

Zelenskis: Ukraina gaus papildomų naikintuvų „Mirage“ iš Prancūzijos ir raketų iš JK / AFP nuotr.

Dėkodamas JK ir Prancūzijai, kasdienėje kalboje socialiniuose tinkluose jis teigė, kad „Prancūzija priėmė sprendimą aprūpinti Ukrainą papildomais naikintuvais „Mirage“ ir oro gynybos raketomis, o JK ir toliau padės mums oro gynybos srityje tiekdama raketas ir gamindama dronus perėmėjus“.

Paryžius viršgarsinius lėktuvus „Mirage“ Ukrainai ėmė siųsti šiais metais.

Suomija ir Ispanija taip pat nusprendė paremti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą (PURL, angl. Priority Ukraine Requirements List) dėl JAV raketų „Patriot“ įsigijimo, sakė V. Zelenskis.

„Suomija ir Ispanija taip pat priėmė naujus sprendimus prisidėti prie PURL iniciatyvos – amerikietiškų ginklų, įskaitant raketas „Patriot“, įsigijimo mechanizmo. Dirbame šiuo klausimu visiškai susitelkę, o mūsų gynybos susitarimai su Europos partneriais veikia aiškiai. Rengiame naujus projektus – bus daugiau bendros ginklų gamybos“, – teigė Ukrainos prezidentas.

