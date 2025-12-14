Zelenskis įvardijo, kada Ukraina atsisakytų narystės NATO siekio

V. Zelenskis taip kalbėjo atvykęs į Berlyną prieš numatomas derybas su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu).
Atsakydamas į žurnalistų klausimus garso žinutėmis „WhatsApp“ grupiniame pokalbyje prieš derybas, V. Zelenskis sakė, kad kadangi JAV ir kai kurios Europos šalys atmeta Ukrainos siekį prisijungti prie NATO, Kyjivas tikisi, kad Vakarai pasiūlys panašias garantijas, kokios yra siūlomos Aljanso narėms.
„Šios saugumo garantijos yra galimybė užkirsti kelią dar vienai Rusijos agresijos bangai, – sakė jis. – Ir tai jau yra mūsų kompromisas.“
V. Zelenskis pabrėžė, kad bet kokios saugumo garantijos turės būti teisiškai įpareigojančios ir turėti JAV Kongreso palaikymą, pridurdamas, kad laukia iš savo komandos naujausios informacijos po Ukrainos ir JAV karininkų susitikimo Štutgarte, Vokietijoje.
Jis sakė, kad vėliau vakare atskirai susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) ir, galbūt, kitais Europos lyderiais.
Vašingtonas jau kelis mėnesius bando suderinti abiejų pusių reikalavimus, o D. Trumpas ragina greitai nutraukti karą ir vis labiau erzinasi dėl delsimo.
Galimų kompromisų paieška susidūrė su didelėmis kliūtimis, įskaitant klausimą dėl Ukrainos rytinės Donecko srities, kurios didžiąją dalį užėmusios Rusijos pajėgos, kontrolės.
Prieš derybas Berlyne Rusija į Ukrainą paleido 138 dronus, pataikyta į ligoninę Chersono srityje
Rusija naktį į Ukrainą paleido 138 dronus ir balistinių raketų, sužeisti žmonės Chersono ir Zaporižios srityse, sekmadienį pranešė Kyjivas prieš Berlyne rengsimas JAV, Europos ir Ukrainos pareigūnų derybas.
Rusijos dronas pataikė į „vieną iš Chersono ligoninių“, sužeisti du žmonės, įskaitant slaugytoją, pranešė regiono administracija platformoje „Telegram“.
Per smūgius Zaporižios regione buvo sužeisti septyni žmonės, teigė gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Savo kasdienėje ataskaitoje Ukrainos oro pajėgos nurodė, kad 110 iš paleistų dronų buvo perimti arba numušti, tačiau raketų ir dronų pataikymai užfiksuoti šešiose vietose.
Sekmadienį prezidentas V. Zelenskis sakė, kad šimtai tūkstančių šeimų pietiniuose, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose regionuose vis dar neturi elektros, o po praėjusią naktį įvykdyto didelio masto išpuolio įvairiose srityse tęsiami elektros, šilumos ir vandens tiekimo atkūrimo darbai.
Ukrainos prezidentas teigė, kad per pastarąją savaitę Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 1,5 tūkst. atakos dronų, beveik 900 valdomų aviacinių bombų ir 46 įvairaus tipo raketas.
„Ukrainai reikia taikos padoriomis sąlygomis, todėl esame pasirengę dirbti kuo konstruktyviau. Šios dienos bus kupinos diplomatijos. Labai svarbu, kad tai duotų rezultatų“, – sakė V. Zelenskis.
Ukraina sekmadienį atsakė savais dronais: Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynyba šeštadienio pabaigoje ir sekmadienio pradžioje numušė 235 ukrainiečių dronus.
Viename kaime Belgorodo srityje dronas sužeidė žmogų ir padegė jo namą, sakė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.
Ukrainos dronai smogė į naftos saugyklą Uriupinsko mieste Volgogrado srityje ir sukėlė gaisrą, anot regiono gubernatoriaus Andrejaus Bočarovo.
Ukraina dronais atakavo ir Krasnodaro krašte esantį Afipskio miestą, kuriame yra naftos perdirbimo gamykla. Pareigūnai teigė, kad sprogimai išdaužė gyvenamųjų pastatų langus, tačiau nepranešė apie naftos perdirbimo gamyklai padarytą žalą.