Zelenskis: Ukraina pasirengusi naujam trišalių derybų etapui

„Susitikau su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Mes, Ukrainoje, vertiname visus Jungtinės Karalystės žingsnius, kuriais siekiama paremti mūsų tautą ir susilpninti agresorių, įskaitant pastangas kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu (...). Daug dėmesio skyrėme gynybinei paramai Ukrainai, ypač įnašams į PURL programą“, – sakoma vėlai sekmadienį paskelbtame V. Zelenskio įraše socialiniame tinkle „Telegram“.
Pagal pernai pradėtą PURL programą Ukraina gali gauti JAV įrangos, kurią finansuoja Europos šalys.
„Ukraina pasirengusi kitam trišalių derybų raundui. Derybų procesas siekiant teisingos ir orios taikos taip pat buvo viena iš mūsų diskusijų temų. Vertiname Jungtinės Karalystės poziciją dėl tolesnio spaudimo Rusijai. Tai tikrai svarbu“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, jis su K. Starmeriu taip pat aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriui.
V. Zelenskis taip pat pranešė surengęs, jo žodžiais, produktyvų susitikimą su Čekijos premjeru Andrejumi Babišu, susitikęs su Suomijos ministru pirmininku Petteri Orpo ir Norvegijos ministru pirmininku Jonas Gahru Store.
Į Jerevaną lyderiai atvyko dalyvauti Europos politinės bendrijos (EPB) susitikime, į kurį svečio teisėmis pakviesta ir Kanada.