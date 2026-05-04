Zelenskis: Ukraina pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui

Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai sekmadienį pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Ukrainoje vertiname visus Jungtinės Karalystės veiksmus, skirtus paremti mūsų žmones ir susilpninti agresorių, įskaitant pastangas kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu. Šiandien aptarėme tai su Keiru“, – sakė V. Zelenskis.
Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, įskaitant indėlius į PURL programą.
„Ukraina yra pasirengusi kitam trišalio formato derybų etapui. Derybų procesas siekiant teisingos ir orios taikos taip pat buvo viena iš mūsų diskusijų temų. Vertiname Jungtinės Karalystės poziciją dėl tolesnio spaudimo Rusijai. Tai tikrai svarbu“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Be to, šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriui.
„Informavau ministrą pirmininką apie padėtį mūšio lauke ir Rusijos smūgius prieš Ukrainą. Svarbu, kad Europa derintų pastangas ir sukurtų bendrą oro gynybos sistemą, skirtą apsisaugoti nuo Rusijos keliamų grėsmių“, – nurodė V. Zelenskis.
