Zelenskis: Ukrainos kariuomenė galėtų tapti Europos jungtinių pajėgų stuburu

Ukrainos prezidentas tai sakė per susitikimą su žurnalistais.
„Atvirai kalbant, visi supranta, kad turime didžiausią ir labiausiai patyrusią armiją, turinčią realios kovinės patirties. (...) Būtent Ukrainos armija, dėl to, kad kariaujame, galėtų tapti Europos jungtinių pajėgų stuburu“, – sakė V. Zelenskis.
Tačiau prezidentas pabrėžė, kad šios idėjos įgyvendinimui reikėtų laiko ir nemažai sprendimų.
„Norint tai padaryti, reikia žengti kelis žingsnius, o jiems mes dabar tiesiog neturime laiko. Reikalingi teisiniai ir biurokratiniai veiksmai bei veiksmai, susiję su finansavimo šaltinių pritraukimu. Mes neturime tam laiko, nes esame susitelkę į fronto liniją“, – aiškino V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina bus pasirengusi įsilieti į tokią struktūrą pasibaigus karui.
„Kai tik karas baigsis, mes tikrai prisidėsime prie šios struktūros“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat išdėstė Europos vaidmenį rengiantis šiam procesui, ypač finansinės paramos srityje.
„Ką Europa galėtų padaryti? Tai, ką mes visada sakėme: jau dabar rengti visą finansinį pagrindą, nes mes turime kariuomenę ir išlaikysime ją stiprią“, – pabrėžė jis.
Pasak prezidento, svarbu išsaugoti karių kovinę patirtį.
„Siekiant neprarasti šios patirties, reikalinga stipri papildoma finansinė parama žmonėms, kad jie būtų paskatinti likti armijoje. Tam reikia finansavimo šaltinio, o Europa tikrai gali jį rasti“, – pabrėžė V. Zelenskis ir pridūrė, jog tai vienas iš esminių žingsnių siekiant išsaugoti patyrusius karius, kurie vėliau pasidalins žiniomis ir technologijomis.
Anksčiau V. Zelenskis sakė, kad Europos lyderiai kol kas nieko nesiėmė dėl jo pasiūlymo sukurti jungtines Europos ginkluotąsias pajėgas, nepaisant Rusijos keliamų vis didesnių grėsmių saugumui.
