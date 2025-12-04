Žiniasklaida: Hegsethas sukėlė pavojų JAV kariams

Tokie transliuotojai kaip „ABC News“ ir CNN pranešė, kad Pentagono generalinio inspektoriaus atlikto tyrimo metu padaryta išvada, jog P. Hegsethas, rengdamasis pulti hučių smogikus Jemene, žinučių siuntimo programėlėje „Signal“ pasidalijo labai slapta operatyvine informacija, galimai sukeldamas pavojų JAV kariams.
Transliuotojai tokios informacijos šaltiniais nurodo asmenis, susipažinusius su neredaguoto pranešimo turiniu.
Generalinio inspektoriaus ataskaita šiuo metu yra įslaptinta ir, kaip pranešama, ketvirtadienį bus viešai paskelbta redaguota jos forma.
Po to, kai JAV žurnalas „The Atlantic“ kovo pabaigoje paskelbė informaciją apie Jemene įvykdytą kovinę operaciją, o leidinio vyriausiasis redaktorius Jeffrey‘is Goldbergas pareiškė, kad tuometinis Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Waltzas programėlėje „Signal“ jį netyčia įtraukė į pokalbių grupę, buvo pradėtas šio įvykio tyrimas.
Po smūgių paskelbtuose pranešimuose J. Goldbergas išsamiai aprašė, kaip turėjo galimybę perskaityti pokalbiuose, kuriuose taip pat dalyvavo P. Hegsethas ir kiti aukšti vyriausybės pareigūnai, aptariamus būsimų karinių veiksmų prieš Irano remiamą hučių grupuotę planus.
Pasirodžius informacijai, kad aukšto rango vyriausybės nariai konfidencialia informacija keičiasi naudodamiesi programėle „Signal“, kilo didžiulis pasipiktinimas. Dėl to M. Waltzas buvo atleistas iš nacionalinio saugumo patarėjo pareigų ir perkeltas į Niujorką dirbti JAV ambasadoriumi Jungtinėse Tautose.
Naujausi komentarai