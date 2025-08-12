Žiniasklaida: Ukraina pasirengusi de facto atsisakyti jau okupuotų teritorijų

Remdamasis šaltinių Europoje paskelbta informacija „The Telegraph“ pranešė, kad Kijevas yra pasirengęs svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus, de facto pripažįstant Rusijos kontrolę jau okupuotose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono sričių teritorijose ir Kryme.
Pagal šį scenarijų, kurį remia kai kurios Europos sostinės, numatoma įšaldyti fronto liniją ir suteikti Ukrainai saugumo garantijas, įskaitant ginklų tiekimą ir narystės NATO perspektyvą. Kartu V. Zelenskis pabrėžia, kad papildomų teritorinių nuolaidų jokiame susitarime neturėtų būti numatyta.
Europos šalių vadovai, įskaitant Emmanuelį Macroną, Donaldą Tuską ir Friedrichą Merzą, pareiškė, kad būtų nepriimtina jėga keisti tarptautiniu mastu pripažintas sienas. Jie planuoja jau trečiadienį iki derybų su V. Putinu susitikti su D. Trumpu ir pateikti savo argumentus.
Pats D. Trumpas paskelbė, kad viršūnių susitikime bandys pasiekti, jog būtų grąžinta dalis Ukrainos žemių. Tačiau jis sukritikavo Kyjivo poziciją, kad bet kokius teritorinius pokyčius būtina patvirtinti konstituciškai.
Tuo tarpu NATO pabrėžia, kad faktinė teritorijų okupacija negali būti teisiškai pripažinta. Ukrainos valdžia primena, kad Rusija ir toliau perkelia karius ir rengiasi naujoms ofenzyvoms, todėl kalbėti apie tai, kad Kremlius yra pasirengęs nutraukti karą, yra per anksti.
Šiuo metu Rusija kontroliuoja apie 20 procentų Ukrainos teritorijos 1991 m. nustatytų sienų ribose. Ukrainos tarptautiniai partneriai, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Kanadą, ragina vengti primesti Kyjivui bet kokius sprendimus, pabrėždami, kad taika turėtų būti pasiekta dalyvaujant pačiai Ukrainai, o ne jai už nugaros.