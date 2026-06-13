Žiniasklaida: Viktoras Orbanas po pralaimėjimo rinkimuose perrinktas partijos „Fidesz“ pirmininku

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Europeiska Pravda“, remdamasis Vengrijos naujienų svetainės „Telex“ pranešimu.
Už V. Orbaną balsavo 729 partijos suvažiavime dalyvavę delegatai, o dar aštuoni susilaikė.
Paskelbus balsavimo rezultatus, V. Orbanas padėkojo už pasitikėjimą.
Budapešte susirinkusiems partijos delegatams jis pareiškė, kad „niekada“ nepasiduos ir, nors dabar „Fidesz“ nėra sėkminga partija, jai būtina artimiausiais mėnesiais atsigauti ir atsinaujinti.
Suvažiavimo pradžioje V. Orbanas pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, kad strateginė atsakomybė už pralaimėjimą rinkimuose tenka jam.
Jis pridūrė, kad nori perduoti „Fidesz“ jaunajai kartai kaip partiją, turinčią realių galimybių laimėti.
„Aš neparsiduosiu, o jūs manęs nenupirksite kaip katės maiše. Jūs žinote, kad aš neturiu noro keistis. Aš nesirinksiu pusinių priemonių ir nedarysiu pilnų apsisukimų, ir aš nedalyvausiu renginiuose, susijusiuose su perėjimu iš vienos partijos į kitą“, – sakė jis.
Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad JAV Respublikonų partijos MAGA sparno aplinkoje svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas gautų postą Jungtinėse Tautose ir apsisaugotų nuo galimo teisminio persekiojimo savo šalyje.
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