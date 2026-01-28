Alpių kurorto viešbutyje kilo gaisras, šimtai žmonių evakuoti

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, antradienio vakarą ugniagesiai teigė, kad evakuota beveik 100 žmonių, o vietos žiniasklaida vėliau pranešė, kad jų skaičius išaugo iki 270, gaisrui išplitus į gretimą pastatą.
Vietos valdžios institucijų teigimu, personalas ir svečiai rado prieglobstį kituose viešbučiuose.
„Evakuacija vyko ramiai ir iki šiol nėra pranešimų apie sužeistuosius“, – teigiama pranešime, kurį cituoja „Reuters“.
Per pastato stogą plitęs gaisras, kurio priežastis kol kas nenustatyta, viešbučio „Grandes Alpes“ palėpėje kilo šiek tiek prieš 19 val. vietos laiku.
Pasak „Reuters“ po Naujųjų Metų naktį Šveicarijos kurorto Kran Montanos bare kilusio gaisro, per kurį žuvo 40 žmonių ir daugiau nei 100 buvo sužeista, regione atidžiai tikrinamos gaisrinės saugos priemonės.
