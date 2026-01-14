Analitikai: po žiauraus valdžios susidorojimo protestai Irane atslūgo

CTP ataskaitoje teigiama, kad antradienį šešiose Irano provincijose užregistruoti vos septyni protestai. Tai rodo žymų sumažėjimą palyginti su praėjusiu ketvirtadieniu, kai 27 iš 31 Irano provincijos fiksuoti 156 protestai.
Projektui vadovauja Vašingtone įsikūrę analitiniai centrai „Institute for the Study of War“ ir „American Enterprise Institute“.
Ataskaitos autoriai įspėja, kad dėl visoje šalyje toliau išjungto interneto ir ribotos prieinamos informacijos protestų mastą vis dar sunku įvertinti.
Dokumente taip pat atkreipiamas dėmesys į didelį aukų skaičių po teisėsaugos institucijų mėginimų užgniaužti protestus.
„Toks žiaurumo lygis gali atgrasyti protestuotojus ir sumažinti protestų mastą“, – teigiama ataskaitoje.
Teherano gyventojai antradienį pirmą kartą po keletą dienų vėl galėjo skambinti tarptautiniais telefono numeriais. Jie kalbėjo apie įtampą visame aprimusiame mieste po praėjusį ketvirtadienį ir penktadienį vykusių vienų didžiausių masinių protestų nuo 1979 m. revoliucijos.
Miesto gyventojai teigė, kad saugumo pajėgos su demonstracijomis susidorojo itin žiauriai.
Žmogaus teisių organizacijos „Hengaw“ duomenimis, nuo protestų pradžios gruodžio pabaigoje jau žuvo daugiau nei 2,5 tūkst. žmonių. Šio aukų skaičiaus nebuvo galima patvirtinti iš nepriklausomų šaltinių.
Naujausi komentarai