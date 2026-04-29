Ataskaita: dėl karo Libane daugiau nei 1,2 mln. žmonių gresia didelis badas

Šis skaičius buvo paskelbtas bendrame JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos, Pasaulio maisto programos ir Libano žemės ūkio ministerijos pareiškime.
Pasak jų, nuo 2026 metų balandžio iki rugpjūčio apie „1,24 mln. žmonių – beveik kas ketvirtas analizuotas gyventojas – susidurs su maisto trūkumu“, pasiekiančiu krizės ar dar blogesnį lygį.
Jie rėmėsi Integruotos aprūpinimo maistu fazių klasifikacijos (IPC), JT remiamos grupės, stebinčios badą ir prastą mitybą, analize.
Tai rodo „reikšmingą pablogėjimą“ lyginant su laikotarpiu prieš karui prasidedant kovo mėnesį, „kai maždaug 874 tūkst. žmonių, apie 17 proc. gyventojų, patyrė didelį maisto trūkumą“, teigiama pareiškime.
„Pablogėjimą lėmė konfliktas, gyventojų perkėlimas ir ekonominis spaudimas“, – priduriama jame.
Nuo balandžio 17-osios įsigaliojusios paliaubos sustabdė šešias savaites trukusį karą tarp Izraelio ir Irano remiamos kovotojų grupuotės „Hezbollah“, per kurį Libane žuvo daugiau nei 2,5 tūkst. žmonių, o daugiau nei milijonas buvo priversti palikti savo namus, teigia pareigūnai.
Izraelio pajėgos veikia pietų Libane netoli sienos, kur gyventojai buvo įspėti negrįžti, o abi pusės, nepaisant paliaubų, toliau apsikeičia ugnimi.
„Didelis maisto trūkumas greičiausiai gilės be nuolatinės ir savalaikės humanitarinės bei pragyvenimo šaltinių paramos“, – priduriama pareiškime.
