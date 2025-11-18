Atostogos Turkijoje virto tragedija: mirė visa šeima

Keturių asmenų šeima lapkričio 11 d., praėjus vos dviem dienoms po kelionės iš Hamburgo (Vokietija), smarkiai susirgo viešbutyje Stambule.
Turkijos sostinėje šeima ragavo populiaraus gatvės patiekalo „midye“ – įdarytų midijų.
Vėliau jie vietiniame restorane užsisakė įvairių patiekalų, įskaitant „kokorec“, pagamintą iš veršelio žarnų, ir „tavuk tantuni“ – turkišką vištienos suktinuką.
Tada šeima pasivaišino turkiškais saldumynais iš parduotuvės Fatih rajone ir grįžo į viešbutį.
Tačiau netrukus trejų metų Masal ir šešerių Kadiras pradėjo vemti.
27-erių motina Cigdem Bocek ir 38-erių tėvas Servetas juos skubiai nugabeno į ligoninę, kur jiems pasireiškė tie patys simptomai.
Šeima skundėsi pykinimu, vėmimu ir galvos svaigimu, o po gydymo dviejose skirtingose medicinos įstaigose visi jie buvo išrašyti, rašo „Bild“.
Jie grįžo į viešbutį, bet vos po kelių valandų jų būklė smarkiai pablogėjo, o lapkričio 12 d. motina ir du vaikai mirė.
Servetas liko ligoninėje kovoti už savo gyvybę, bet lapkričio 17 d. taip pat mirė.
Tyrėjai aiškinasi, ar mirtis sukėlė midijos, ar maistas restorane, ar viešbutyje kenkėjų kontrolei naudotos cheminės medžiagos.
