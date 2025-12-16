Australijoje tekvondo instruktorius iki gyvos galvos nuteistas už septynmečio ir jo tėvų nužudymą

Teismo salėje teisėjui Ianui Harrisonui (Ijanui Harisonui) skelbiant nuosprendį, 51-erių Kwang Kyung-yoo (Kvang Kjungju) sėdėjo nuleidęs galvą.
Teisėjas nurodė, kad instruktorius nusikaltimą įvykdė vedamas pavydo, kurį jautė šeimai dėl jos finansinės sėkmės.
„Esu įsitikinęs, kad šių nusikaltimų kaltės laipsnis yra toks didelis, kad visuomenės interesai dėl atpildo, bausmės, visuomenės apsaugos ir atgrasymo gali būti patenkinti tik skiriant laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos“, – sakė I. Harrisonas Naujojo Pietų Velso Aukščiausiajame Teisme.
Teisėjas pareiškė, kad Kwang Kyung-yoo neturėjo jokios rimtos priežasties pernai vasarį nužudyti vaiką ar jo tėvus.
Pagal Australijos įstatymus draudžiama viešai atskleisti nusikaltimų aukų tapatybę.
Tačiau skelbiama, kad tiek Kwang Kyung-yoo, tiek jo aukos yra gimę Pietų Korėjoje.
Anksčiau vykusiuose teismo posėdžiuose instruktorius buvo pripažintas kaltu dėl trijų žmogžudysčių. Iki tol jis nebuvo teistas.
Skelbiama, kad Kwang Kyung-yoo pasmaugė berniuką ir jo 41 metų motiną savo tekvondo ir kovos menų akademijoje Vakarų Sidnėjuje. Tuo metu jis buvo skolingas dešimtis tūkstančių dolerių ir taip pat delsė sumokėti nuomą už patalpas.
Po šio nusikaltimo jis pasiėmė berniuko motinos „Apple“ išmanųjį laikrodį ir nuvažiavo jos prabangiu BMW iki šeimos namų, kur mirtinai subadė 39 metų tėvą.
Per namuose kilusias muštynes Kwang Kyung-yoo buvo sužeistas ir pats nuvažiavo į ligoninę, kur medicinos personalui pasakė, kad buvo užpultas prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje.
Policija jį sulaikė ligoninėje.
Po sulaikymo jis negalėjo paaiškinti, kaip ketino pasisavinti šios šeimos pinigus, o vėliau pareiškė, kad gailisi dėl incidento.
„Šie nužudymai buvo siaubingi ir žiaurūs veiksmai, beprasmiškai žiaurūs ir ciniški, įvykdyti be jokio gailesčio“, – sakė teisėjas.
Teigiama, kad instruktorius nusikaltimą planavo iš anksto, stebėjo šeimos namus ir nebandė slėpti savo veiksmų nuo akademijos stebėjimo kamerų ar paslėpti aukų kūnų.
I. Harrisonas nurodė, kad vyras dažnai meluodavo žmonai ir savo mokiniams, stengdamasis sukurti įspūdį apie geresnę savo finansinę ir socialinę padėtį.
