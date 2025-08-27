Australijoje toliau ieškoma du policininkus nužudžiusio šaulio

Pareigūnai visą naktį ieškojo vyro, identifikuoto kaip Dezi Freemanas (Dezis Frimanas), kuris pabėgo pėsčiomis po antradienio rytą Viktorijos valstijoje kaimiškoje Porepunkos gyvenvietėje įvykusių šaudynių.
Policija pasitelkė visas priemones, kad jį surastų.
Policijos teigimu, D. Freemanas, kurį vietos žiniasklaida apibūdina kaip radikalizuotą sąmokslo teorijų šalininką, turi išgyvenimo įgūdžių ir geriau pažįsta vietovę nei jo ieškantys pareigūnai.
„Įtariamasis dėl šio siaubingo įvykio vis dar laisvėje“, – spaudos konferencijoje sakė Viktorijos policijos vyriausiasis komisaras Mike'as Bushas (Maikas Bušas).
„Galiu visus patikinti, kad skiriame visas pastangas šio asmens paieškai. Privalome jį surasti“, – pridūrė jis.
„Jis labai pavojingas. Jis nužudė du policijos pareigūnus ir sužeidė trečiąjį“, – sakė komisaras.
Švietimo pareigūnai uždarė vietos pradinę mokyklą per įtariamojo gaudynes.
Policija teigė, kad kalbėjosi su to vyro partnere ir vaikais, siekdama įsitikinti, kad jie saugūs ir atmesti įkaitų versiją.
Pareigūnai mano, kad D. Freemanas turi kelis galingus šaunamuosius ginklus, sakė M. Bushas.
Antradienio rytą dešimt policijos pareigūnų atvyko į teritoriją vykdyti kratos orderio, bet juos pasitiko šūviai, sakė policijos viršininkas.
Policija „paleido šūvius į jo pusę“ susišaudymo metu, bet, matyt, užpuoliko nesužeidė, sakė M. Bushas.
Incidentas, trukęs kelias minutes, nusinešė 59 metų detektyvo ir 35 metų vyresniojo policininko gyvybes.
Sužeistas pareigūnas buvo operuotas, ir nors jo sužeidimai sunkūs, jis pasveiks, sakė policijos viršininkas.
Nors neatskleidė kratos orderio priežasties, M. Bushas teigė, kad į objektą nuvykusioje policijos komandoje buvo vietos pareigūnų ir seksualinių nusikaltimų bei vaikų tyrimų skyriaus narių.
