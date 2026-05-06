 „Axios“: Vašingtonas mano esąs itin arti susitarimo su Teheranu

2026-05-06 13:01
Marius Jakštas (ELTA)

Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir karo pabaigos, trečiadienį pranešė JAV naujienų portalas „Axios“, remdamasis dviem JAV pareigūnais.

„Axios“ teigimu, abi pusės beveik sutarė dėl „vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus“.

Teigiama, kad susitarimas apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti branduolinio kuro sodrinimą, o JAV sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų.

Pasak pranešimų, Vašingtonas per artimiausias 48 valandas tikisi sulaukti Teherano atsakymo dėl kelių pagrindinių klausimų.

„Kol kas dar niekas nesutarta, tačiau šaltiniai teigia, kad šios šalys dar niekada nebuvo taip arti susitarimo nuo karo pradžios“, – teigė „Axios“.

ELTA primena, kad antradienį D. Trumpas pareiškė stabdantis JAV karinę operaciją, skirtą palydėti per šį sąsiaurį plaukiantiems laivams, nes esą siekia susitarti su Iranu dėl karo pabaigos.

Iranas iki šiol nesutiko atsisakyti pasaulio naftos ir dujų eksportui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio kontrolės ir ją naudojo kaip derybinį svertą kariniame konflikte, prasidėjusiame po JAV ir Izraelio atakų vasario pabaigoje.

Nuo balandžio 7 d. tarp JAV ir Irano galioja paliaubos.

