Benjaminas Netanyahu nurodė Gazos gyventojams evakuotis, kariams sustiprinus puolimą

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pirmadienį liepė Gazos gyventojams evakuotis, kariuomenei sustiprinus puolimą prieš pagrindinį palestiniečių teritorijos miesto centrą.
„Per dvi dienas nugriovėme 50 teroro bokštų, ir tai tik intensyvesnių sausumos manevrų Gazos mieste pradžia. Sakau gyventojams: buvote įspėti, išeikite dabar!“ – vaizdo pranešime teigė B. Netanyahu.
