 Benjaminas Netanyahu nurodė Gazos gyventojams evakuotis, kariams sustiprinus puolimą

2025-09-08 21:15
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pirmadienį liepė Gazos gyventojams evakuotis, kariuomenei sustiprinus puolimą prieš pagrindinį palestiniečių teritorijos miesto centrą.

Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu / AFP nuotr.

„Per dvi dienas nugriovėme 50 teroro bokštų, ir tai tik intensyvesnių sausumos manevrų Gazos mieste pradžia. Sakau gyventojams: buvote įspėti, išeikite dabar!“ – vaizdo pranešime teigė B. Netanyahu.

 

 

 

 

