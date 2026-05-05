Bulgarijos kurorte – kruvinas išpuolis: lietuvė peiliu sužalojo keturis žmones

Kaip skelbė portalas nova.bg, incidentas įvyko netoli maisto prekių parduotuvės judrioje miesto zonoje. Moteris buvo sulaikyta praėjus kelioms minutėms po užpuolimo.
Anot liudininkų, užpuolikė aukas pasirinko atsitiktinai.
Pasak tyrėjų, užpuolimo metu lietuvė buvo apsvaigusi nuo alkoholio – jai buvo nustatytas daugiau kaip 2 promilių girtumas.
Užpuolimo motyvas dar nėra aiškus.
Portalo taralej.bg duomenimis, moteris turėjo ne vieną peilį: rankose ji laikė virtuvinį peilį, kitą turėjo savo krepšyje, o vėliau iš pačios parduotuvės pasiėmė papildomų peilių.
Pirmadienį dviem peiliu sužalotiems asmenims buvo atliktos operacijos. Vieno iš sunkiai sužeistųjų – 50 metų vyro – būklė jau stabili, nepaisant durtinių žaizdų krūtinėje. Tačiau gydytojai toliau kovoja už pagyvenusios moters gyvybę, kurios būklė kol kas išlieka kritinė.
Kitos dvi aukos patyrė lengvų sužalojimų ir buvo išleistos gydytis į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
