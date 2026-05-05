 Bulgarijos kurorte – kruvinas išpuolis: lietuvė peiliu sužalojo keturis žmones

2026-05-05 22:58 diena.lt inf.

Pirmadienio popietę Varnos kurorte Bulgarijoje 47-erių lietuvė peiliu sužalojo keturis žmones, pranešė vietos žiniasklaida. Vienos senyvo amžiaus moters būklė – itin sunki.

Bulgarijos kurorte – kruvinas išpuolis: lietuvė peiliu sužalojo keturis žmones / Vaizdo įrašo stop kadrai

Kaip skelbė portalas nova.bg, incidentas įvyko netoli maisto prekių parduotuvės judrioje miesto zonoje. Moteris buvo sulaikyta praėjus kelioms minutėms po užpuolimo. 

Anot liudininkų, užpuolikė aukas pasirinko atsitiktinai.

Pasak tyrėjų, užpuolimo metu lietuvė buvo apsvaigusi nuo alkoholio – jai buvo nustatytas daugiau kaip 2 promilių girtumas.

Užpuolimo motyvas dar nėra aiškus.

Portalo taralej.bg duomenimis, moteris turėjo ne vieną peilį: rankose ji laikė virtuvinį peilį, kitą turėjo savo krepšyje, o vėliau iš pačios parduotuvės pasiėmė papildomų peilių.

Pirmadienį dviem peiliu sužalotiems asmenims buvo atliktos operacijos. Vieno iš sunkiai sužeistųjų – 50 metų vyro – būklė jau stabili, nepaisant durtinių žaizdų krūtinėje. Tačiau gydytojai toliau kovoja už pagyvenusios moters gyvybę, kurios būklė kol kas išlieka kritinė.

Kitos dvi aukos patyrė lengvų sužalojimų ir buvo išleistos gydytis į namus.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

O kas gilinasi į priežastis? Ar apsvaigimas yra priežastis, ar pasekmė? Kas įrodė kad apsvaigimas sukelia agresiją? Agresiją gali sukelti kažkoks neteisingumas, o apsvaigimas - tik dėl kažkokio dirginimo, gal baimės, gal dėl patirtos neteisybės, dėl beviltiškos ateities. Niekas man pažįstamoje aplinkoje dėl išgėrimo nesmurtavo, atvirkščiai - gerdavo su kaimynais, kitais asmenimis kad pagerintų santykius. Jei dažnėja smurto atvejų, vadinasi visuomenės būklė blogėja, juk nepasakysi kad gerėja, kai aplinkui vien karai, ekonomikos krizė. Ir kodėl lietuviai užsienio šalyse? Gal todėl, kad Lietuvoje neberanda gyvenimo, bėga laimės ieškoti, bet negali prisitaikyti, nes ten irgi nereikalingi - laukinis kapitalizmas. Aukso mažius jau praėjo.
tik
ar lietuvė, ar Lietuvos pilietė? Skirtumas yra.
