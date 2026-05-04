Buvęs Niujorko meras Giuliani paguldytas į ligoninę, jo būklė kritinė

„Meras Giuliani yra kovotojas, kuris kiekvieną gyvenimo iššūkį pasitinka su nepalaužiama stiprybe, ir šiuo metu jis kovoja su tokia pačia jėga“, – socialinio tinklo „X“ įraše teigė atstovas Tedas Goodmanas.
Jis nenurodė, kur R. Giuliani yra gydomas ir kiek laiko jau ten praleido, tačiau paprašė „prisijungti prie mūsų maldoje už Amerikos merą Rudy Giuliani“.
Laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad R. Giuliani buvo hospitalizuotas Floridoje.
„Amerikos mero“ pravardę R. Giuliani pelnė už vadovavimą Niujorkui po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolių prieš Pasaulio prekybos centro dangoraižius Manhatane.
Anksčiau savo karjeroje jis išgarsėjo kaip bebaimis su mafija kovojantis prokuroras. Jo agresyvus kovos su organizuotu nusikalstamumu įstatymų taikymas padėjo sužlugdyti Niujorko nusikalstamas šeimas.
Tačiau pastaraisiais metais R. Giuliani patyrė įspūdingą nuopolį, pavyzdžiui, 2023-iaisiais federalinė žiuri nurodė jam sumokėti 148 mln. JAV dolerių (126,5 mln. eurų) dviem rinkimų darbuotojoms po to, kai jis jas apšmeižė melagingai susiedamas su tariamu sukčiavimu 2020 metų prezidento rinkimuose.
Respublikonas R. Giuliani tapo aršiu prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) gynėju ir prisijungė prie jo asmeninės teisininkų komandos per pirmąją D. Trumpo kadenciją Baltuosiuose rūmuose.
2019-aisiais Manhatano prokuratūra pradėjo tyrimą dėl jo veiklos, susijusios su tyrimais apie Ukrainą ir numanomomis pastangomis rasti kompromituojančios informacijos apie D. Trumpo varžovą demokratą Joe Bideną.
R. Giuliani taip pat dalyvavo bandymuose panaikinti akivaizdų savo kliento D. Trumpo pralaimėjimą J. Bidenui 2020 metų rinkimuose. Tačiau po rinkimų pateikti ieškiniai teismuose buvo atsiimti arba atmesti kaip nepagrįsti.
Nuo to laiko jam buvo draudžiama verstis advokato praktika Niujorke ir Vašingtone.
R. Giuliani susidūrė su baudžiamaisiais kaltinimais Arizonoje dėl 2020 metų rinkimų ir kitomis teisinėmis problemomis, bet pernai lapkritį D. Trumpas jam suteikė visišką malonę.
Sekmadienį D. Trumpas pavadino R. Giuliani „tikru kariu“ ir geriausiu visų laikų Niujorko meru.
„Kokia tragedija, kad su juo taip blogai elgėsi Radikalios Kairės Pamišėliai, VISI Demokratai – O JIS DĖL VISKO BUVO TEISUS! – pareiškė D. Trumpas. - Jie sukčiavo Rinkimuose, prikūrė šimtus istorijų, darė viską, kas įmanoma, kad sugriautų mūsų Tautą, o dabar pažiūrėkite į Rudy. Taip liūdna!“
