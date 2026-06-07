Černobylio zonoje – Rusijos ataka: iš dalies sugriauta svarbi saugykla

Radiacijos lygis objekte po atakos išliko normos ribose, nors pastato priimamasis buvo „iš dalies sugriautas“, nurodė Ukrainos branduolinės energijos operatorė „Energoatom“.
Maskva ir Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino dronų smūgius vienas prieš kitą, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti jau penktus metus vykstantį karą tebėra įstrigusios ir nustumtos į šalį dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį atvyko į Londoną, kur susitiks su savo sąjungininkais deryboms dėl to, kaip daryti spaudimą Rusijai nutraukti kovas, Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui atmetus tiesiogines taikos derybas su Ukrainos lyderiu.
„Vienas iš „Shahed“ pataikė į vieną iš Centralizuotos panaudoto branduolinio kuro saugyklos pastatų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis, turėdamas omenyje Irano suprojektuotus dronus „Shahed“, kuriuos Rusija kasnakt leidžia į Ukrainą.
„Šiuo metu nėra jokių rodmenų, viršijančių normalų foninės radiacijos lygį. Tačiau Rusijos įžūlumas neabejotinai išaugo, o jis jau seniai peržengė visas ribas“, – pridūrė jis.
Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad siunčia komandą apžiūrėti žalos, ir pavadino šį incidentą keliančiu didelį susirūpinimą.
Objektas yra atokioje miško vietovėje, maždaug už keliolikos kilometrų nuo 1986 metų Černobylio katastrofos vietos, ir yra skirtas saugoti panaudotą branduolinį kurą iš trijų veikiančių Ukrainos atominių elektrinių.
Sekmadienį per Rusijos smūgius žuvo ir buvo sužeisti keli civiliai gyventojai, pranešė Ukrainos pareigūnai.
Ukrainos pietiniame Zaporižios regione per Rusijos apšaudymą viešojo transporto stotelėje žuvo mažiausiai du žmonės, o netoliese įvykdytas drono smūgis pražudė 56 metų mikroautobuso vairuotoją, pranešė pareigūnai.
Per kitus išpuolius centriniame Dnipro srities regione žuvo du vyrai, socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė gubernatorius Oleksandras Hanža.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti bėgti iš savo namų.
Rusija, kuri neigia nusitaikiusi į civilius, dabar yra okupavusi apie penktadalį savo kaimynės teritorijos: Krymo pusiasalį, kurį ji aneksavo 2014 metais, didžiąją dalį rytinių Donecko ir Luhansko sričių, bendrai vadinamų Donbasu, bei didelę dalį pietinių Zaporižios ir Chersono sričių.
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