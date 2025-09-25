Danija: dronų skrydžiai virš oro uostų – sisteminga hibridinė ataka

„Nėra abejonių, kad viskas rodo, jog tai yra profesionalaus veikėjo darbas, kai kalbame apie tokią sistemingą operaciją daugybėje vietų beveik tuo pačiu metu. Tai aš vadinčiau hibridine ataka, naudojant įvairių tipų dronus“, – spaudos konferencijoje sakė Troelsas Lundas Poulsenas.
Jis taip pat pridūrė, kad Danija stiprins dronų aptikimo ir neutralizavimo pajėgumus.
Žurnalistams iškėlus klausimą dėl galimo Rusijos įsitraukimo, gynybos ministras atsakė, kad tokių įrodymų nėra. Jis vėliau pridūrė, kad trečiadienio naktį dronai buvo paleisti „lokaliai“, priešingai nei per ankstesnius incidentus. Ministras po to patikslino, kad nors gynybos ministerija šiuo metu nežino, iš kur tiksliai buvo paleisti dronai, „jie nebuvo paleisti iš toli“, praneša britų transliuotojas BBC.
BBC priduria, kad Danijos nacionalinė policija padidino krizės lygį, o jos nacionalinis operatyvinis personalas (NOST) dirbs visą parą. NOST paprastai susirenka šalyje įvykus dideliems incidentai. Pasak danų nacionalinio transliuotojo DR, paskutinį kartą tai įvyko pirmadienį, kai keletas dronų buvo pastebėti netoli Kopenhagos oro uosto. Danijos policijos viršininko Thorkildo Fogedo teigimu, NOST sustiprins bendradarbiavimą su saugumo institucijomis, taip pat su energetikos ir transporto sektoriais.
Kaip rašė ELTA, ketvirtadienį Danijos policija pranešė, kad keturiuose šalies oro uostuose buvo pastebėti dronai, kurie vėliau nuskrido. Olborgo oro uostas Danijos šiaurėje, vienas didžiausių šalyje po Kopenhagos, buvo uždarytas ir po kelių valandų vėl atidarytas. Likę oro uostai uždaryti nebuvo, nes iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo suplanuoti jokie skrydžiai.
Šalies ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį, kai virš Kopenhagos oro uosto taip pat skraidė dideli dronai ir dėl to jis buvo uždarytas kelioms valandoms, pareiškė, kad šalis patyrė „rimčiausią išpuolį prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.
