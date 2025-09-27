Dėl neveikiančios Zaporižės atominės elektrinės Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą

Netoli fronto linijos esančioje didžiausioje Europos atominėje elektrinėje elektros tiekimas dažnai nutrūksta, tačiau šį kartą tai trunka ilgiausiai. Ekspertai įspėja, kad tai didina incidentų riziką.
„Dėl Rusijos veiksmų Zaporižės AE (atominė elektrinė) jau ketvirtą dieną yra be elektros“, – sakė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Rusija teigė, kad nuo antradienio, kai, jos teigimu, Ukraina užpuolė elektrinę, elektrinei užtikrinamas atsarginis elektros tiekimas.
„Nuo 2025 m. rugsėjo 23 d. Zaporižės atominei elektrinei elektros energiją tiekia atsarginiai dyzeliniai generatoriai“, – pranešė Maskvos remiamas elektrinės operatorius „Telegram“ tinkle.
Jis pridūrė, kad dyzelino atsargų „pakaks ilgą laiką“, tačiau nenurodė, kiek tiksliai.
„Avariniai dyzeliniai generatoriai laikomi paskutine apsaugos linija, naudojama tik ekstremaliomis aplinkybėmis“, – teigė NVO „Greenpeace Ukraine“.
Grupė teigė, kad Maskva galėtų pasinaudoti krize, „siekdama vėl prisijungti prie laikinai Rusijos okupuoto Ukrainos elektros tinklo“, kad vėliau būtų galima paleisti vieną iš reaktorių.
JT branduolinės agentūros (IAEA) vadovas Rafaelis Grossis šią savaitę lankėsi Maskvoje, kur susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir Rusijos branduolinės agentūros „Rosatom“ atstovais dėl saugumo Zaporižėje.
Šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo pagamindavo apie penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai perėmus elektrinę pirmosiomis 2022 m. prasidėjusio karo savaitėmis.
Tačiau elektrinei reikia energijos, kad veiktų aušinimo ir saugos sistemos, apsaugančios reaktorius nuo lydymosi, galinčio sukelti branduolinį incidentą.
Prasidėjus karui kilo daugybė grėsmių Zaporižės saugumui– vykdyti dažni apšaudymai jos apylinkėse, dažnai nutrūksta elektros tiekimas, nuolat trūksta darbuotojų.
Zaporižės AE, įkurta netoli Enerhodaro miesto prie Dniepro upės, yra arti fronto linijos. Maskva ir Kyjivas ne kartą kaltino viena kitą, kad užpuolus šią vietovę gali kilti branduolinė katastrofa.