Donaldas Trumpas: JAV ir Nigerijos pajėgos eliminavo aukšto rango IS lyderį

„Šiąnakt, mano nurodymu, drąsios Amerikos pajėgos ir Nigerijos ginkluotosios pajėgos nepriekaištingai įvykdė kruopščiai suplanuotą ir labai sudėtingą misiją, siekiant pašalinti aktyviausią pasaulio teroristą iš mūšio lauko“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
„Abu Bilalas al Minuki (Abu Bilalas Minukis), antrasis pagal rangą ISIS vadas pasaulyje, manė, kad gali pasislėpti Afrikoje, tačiau jis net nenutuokė, kad turime šaltinių, kurie mus informavo apie jo veiksmus“, – pridūrė jis.
A. B. al Minukiui 2023 metais buvo pritaikytos JAV sankcijos dėl ryšių su IS grupuote, kuri yra plačiai išsikerojusi kai kuriose Vakarų Afrikos dalyse.
„Jis daugiau nebeterorizuos Afrikos žmonių ir nepadės planuoti operacijų, nukreiptų prieš amerikiečius, – sakė D. Trumpas. – Jį pašalinus, pasaulinė ISIS veikla smarkiai susilpnėjo.“
D. Trumpas padėkojo Nigerijos vyriausybei už partnerystę vykdant šią operaciją.
Nigerijos prezidentas Bola Tinubu ir Vakarų Afrikos šalies kariuomenė šeštadienį patvirtino, kad Nigerijoje per bendrą operaciją su JAV pajėgomis buvo nukautas aukšto rango IS lyderis.
„Mūsų ryžtingos Nigerijos ginkluotosios pajėgos, glaudžiai bendradarbiaudamos su Jungtinių Valstijų ginkluotosiomis pajėgomis, surengė drąsią bendrą operaciją, kuri sudavė didelį smūgį „Islamo valstybės“ gretoms“, – pareiškime teigė B. Tinubu.
Nigerijos gynybos pajėgos pareiškė, kad A. B.al Minuki buvo „aukštas IS lyderis ir vienas aktyviausių teroristų pasaulyje“.
Nigerijos pajėgos dorojasi su kovotojais, įskaitant regionines IS organizacijos atšakas ir konkuruojančią islamistų grupuotę „Boko Haram“. Jos taip pat vykdo smūgius ir operacijas prieš neideologines smurtines gaujas, žinomas kaip „banditai“.
Nuo 2025 metų pabaigos Nigerijos vyriausybė patiria Jungtinių Valstijų spaudimą, kurios kaltina ją darant nepakankamai kovoje su islamistais.
Kalėdų dieną Jungtinės Valstijos, bendradarbiaudamos su Nigerijos pareigūnais, įvykdė oro smūgius šiaurės vakarinėje Sokoto valstijoje, nukreiptus prieš „Islamo valstybės“ Sahelyje (ISSP) kovotojus, paprastai veikiančius kaimyniniame Nigeryje.
Nuo to laiko Vašingtonas į Nigeriją išsiuntė šimtus karių, kad šie remtų ir apmokytų jos pajėgas.
D. Trumpas nepateikė išsamios informacijos apie atakos, per kurią žuvo A. B. al Minukis, pobūdį, ar JAV pajėgos vykdė oro smūgius, ir kur tiksliai buvo nusitaikyta į kovotojų lyderį.
JAV valstybės departamentas, 2023 metais skelbdamas apie A. B. al Minukio įtraukimą į Amerikos vyriausybės „pasaulinių teroristų“ sąrašą, pavadino jį Sahelyje veikiančiu aukšto rango IS lyderiu ir grupuotės Provincijų generalinio direktorato – administracinio organo, teikiančio „operatyvines gaires ir finansavimą visame pasaulyje“, – nariu.
