Dronų atakos sutrikdė keliolikos Rusijos oro uostų veiklą

„Rostovo prie Dono regioninio centro, valdančio oro eismą pietinėje Rusijoje, veikla buvo laikinai pakoreguota dėl Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių į Pietų Rusijos oro navigacijos skyriaus administracijos pastatą. Darbuotojai yra saugūs, vyksta įrangos darbinio pajėgumo vertinimas“, – sakoma Rusijos transporto ministerijos pranešime.
Veikla laikinai sustabdyta Astrachanės, Vladikaukazo, Volgogrado, Gelendžiko, Grozno, Krasnodaro, Machačkalos, Magaso, Mineralinių Vandenų, Nalčiko, Sočio, Stavropolio ir Elistos oro uostuose.
Ministerija pranešė, kad koreguojamos oro eismo valdymo procedūros ir skrydžių tvarkaraščiai.
Rusijos žiniasklaida, remdamasi Rusijos kelionių organizatorių asociacija, pranešė, kad pietiniuose oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 80 skrydžių, išvykimo laukė mažiausiai 14 tūkst. keleivių. „Telegram“ kanalo „Mash“ duomenimis, 184 skrydžiai buvo atidėti ir 26 atšaukti.
Skrydžiai taip pat buvo sustabdyti Maskvos Vnukovo oro uoste. Ten buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 50 skrydžių, kai kurie orlaiviai negalėjo pakilti ilgiau nei parą.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad jos oro gynybos pajėgos gegužės 8 d. naktį virš Belgorodo, Briansko, Voronežo, Kalugos, Kursko, Lipecko, Rostovo, Riazanės, Smolensko, Tulos, Uljanovsko ir Jaroslavlio sričių, Krasnodaro krašto, laikinai okupuoto Krymo, Tatarstano Respublikos, Maskvos srities ir Azovo bei Juodosios jūrų vandenų numušė 264 bepiločius orlaivius.