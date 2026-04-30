Dronų smūgiai Rusijoje: dega naftos bazės, dūmai matomi net iš kosmoso

Ukrainiečių tolimojo nuotolio koviniai bepiločiai jau trečią kartą per pastarąsias kelias dienas atakavo Tuapsės naftos perdirbimo gamyklą ir eksporto terminalą prie Juodosios jūros.
Ten jau supleškėjo dešimtys rezervuarų su nafta ir jos produktais, o milžiniškas juodų dūmų debesis matomas net iš kosmoso. Be to, vietos gyventojai priversti kęsti smarvę ir suodžius bei baisėtis, matydami, į ką pavirto jų kurortinis pajūris.
„Mums nepasisekė. Kažkada mums pavydėjo, kad gyvename prie jūros, o dabar nepavydi niekas“, – dalijosi moteris.
Dėl tokios padėties V. Putinas liepė važiuoti į Tuapsę Krasnodaro krašto gubernatoriui bei daryti tvarką. Nors vargu, ar gubernatorius turi nepanaudotų oro gynybos sistemų, nes dauguma jų saugo V. Putino rezidencijas ir yra sustatyta aplink Maskvą.
„Įvyko užvirimas ir naftos produktų išmetimas iš rezervuaro numeris trys. Dėl to degantys degalai išsiliejo ant kelio ir apgadino kelis automobilius“, – pasakojo gaisrininkas.
Tiesa, iš Maskvos Tuapsės dūmai dar nesimato.
„Gubernatorius ką tik pranešė... jis yra vietoje ir, regis, jokių rimtų grėsmių ten nėra. Žmonės vietoje sprendžia jiems kylančius iššūkius“, – teigė V. Putinas.
Kita vertus, ukrainiečių smūgiai beveik kiekvieną dieną pasiekia vis toliau į Rusijos gilumą. Praeitą naktį jie pataikė į svarbią naftos perpumpavimo stotį netoli Permės – už 1,5 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos sienos.
„Šiuo klausimu vyksta intensyvus darbas. Tačiau bet kokia informacija apie konkrečius objektus, kuriuose smogė Kyjivo režimas, yra įslaptinta. Mes jos viešai neaptarinėsime“, – kalbėjo Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrij Peskov.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Per valstybinius propagandinius Kremliaus režimo kanalus pripažįstama, kad pagrindinė Rusijos silpnoji vieta – jos dydis. Neįmanoma patikimai apginti daugybę svarbių objektų, išsibarsčiusių po visą šalį.
Rusai, kurie gyvena prasčiau ginamoje provincijoje, patys mato jau penkerius metus trunkančio karo padarinius.
„Maisto produktų kainos auga, nes, aišku, suprantame, kad auga energijos suvartojimas. Atlyginimai neauga tokiais tempais, o bendra ekonominė padėtis šalyje yra sudėtinga. Viskas skiriama specialiajai karinei operacijai, nes privalome nugalėti“, – sakė moteris.
Oficiali Kremliaus kontroliuojama statistika skelbė, kad vien per šiuos metus Rusijoje toliau sparčiai brangsta pagrindinės maisto prekės, t. y. kiaušiniai – beveik 23 proc., jautiena – 7 proc., o cukrus – beveik 6 proc.