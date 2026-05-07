Li Shangfu ir Wei Fenghe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais, vykdant prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) vajų prieš aukšto rango gynybos ir kariuomenės pareigūnus.
Dviem buvusiems Kinijos ministrams skirta mirties bausmė
2026-05-07 14:22
Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams Li Shangfu ir Wei Fenghe, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes jas atidedant, pranešė oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“.
Li Shangfu / Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai