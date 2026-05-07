 Dviem buvusiems Kinijos ministrams skirta mirties bausmė

2026-05-07 14:22
BNS inf.

Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams Li Shangfu ir Wei Fenghe, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes jas atidedant, pranešė oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“.

Li Shangfu
Li Shangfu / Scanpix nuotr.

Li Shangfu ir Wei Fenghe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais, vykdant prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) vajų prieš aukšto rango gynybos ir kariuomenės pareigūnus.

