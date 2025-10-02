 Ekvadoro biliardinėje nušauti penki žmonės

2025-10-25 23:14
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

Biliardo salėje vakarų Ekvadore nušauti penki žmonės, šeštadienį pranešė policija – šalis patiria narkotikų gaujų smurtą.

Ekvadoro biliardinėje nušauti penki žmonės / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Pasak policijos pareigūno, trys vyrai išlipo iš furgono ir pradėjo šaudyti į salę Santo Dominge, maždaug už 60 kilometrų nuo sostinės Kito. Incidentas apibūdintas kaip „organizuotų nusikalstamų grupuočių konfliktas“.

Nužudyti penki asmenys, dar vienas žmogus sužeistas, vietiniam naujienų portalui „Alfa & Omega“ pranešė pareigūnas.

Pastaraisiais mėnesiais Santo Domingo biliardinėse  jau vyko panašių žudynių.

Ekvadoras yra tarp dviejų didžiausių pasaulyje kokaino gamintojų – Kolumbijos ir Peru. Anksčiau taiki šalis dėl suaktyvėjusių gaujų virto Pietų Amerikos šalimi su aukščiausiu žmogžudysčių rodikliu, teigia tyrimų centras „InSight Crime“.

Pasak Ekvadoro organizuoto nusikalstamumo stebėsenos centro, 2025 metų pirmąjį pusmetį žmogžudysčių skaičius išaugo 47 procentais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

