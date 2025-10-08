Ekvadoro prezidento kortežą užpuolė protestuotojai

D. Noboa lankėsi centrinėje Ekvadoro dalyje, kur buvo atidaromi vandens valymo įrenginiai, kai jo kortežą užpuolė didelė grupė žmonių, protestuojančių prieš kylančias degalų kainas.
„Atvyko apie 500 žmonių ir svaidė į jį akmenis, o ant prezidento automobilio akivaizdžiai matyti ir kulkų žymių“, – sakė aplinkos ministrė Ines Manzano.
Vyriausybės paskelbtame vaizdo įraše, kuris, kaip pranešama, buvo nufilmuotas iš kortežo vidaus, matyti protestuotojai, stovintys ant kelio, apsigaubę vėliavomis ir bandantys surinkti didelius akmenis bei plytas.
Prezidento visureigiui pravažiuojant, sviedžiami akmenys trankėsi į dureles ir išdaužė langus.
Automobiliui dideliu greičiu nuvažiavus, girdėjosi balsas, šaukiantis: „Galvas žemyn! Galvas žemyn!“
Pareigūnai teigė, kad vis dar tiriama, ar kai kurios smūgio žymės ant D. Noboa šarvuoto automobilio „Chevrolet Suburban“ atsirado dėl šūvių.
Šis incidentas įvyko kelias dienas tęsiantis vis smurtingesnėms demonstracijoms, kurias išprovokavo vyriausybės sprendimas pakelti dyzelino kainas.
Protestuotojai pradėjo streiką, užblokavo kelius ir pagrobė 16 kareivių, kurie galiausiai buvo paleisti.
Sekmadienį didžiausia Ekvadoro čiabuvių organizacija pranešė, kad vieno iš mitingų metu ginkluotosios pajėgos nužudė protestuotoją.
Manoma, kad per neramumus buvo sužeista daugiau nei šimtas žmonių.
D. Noboa paskelbė nepaprastąją padėtį keliose provincijose.
Naujausi komentarai