Per gaisrą Honkongo gyvenamųjų namų komplekse žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 55

Didžiausias per pastaruosius kelis dešimtmečius gaisras kilo trečiadienio popietę aštuonių blokų gyvenamajame kvartale, kuriame yra 2 tūkst. butų. Tai sukėlė didžiulį šoką mieste, kuriame yra kai kurie iš tankiausiai apgyvendintų ir aukščiausių daugiabučių pasaulyje.
Policija ketvirtadienio rytą pranešė, kad sulaikė tris netyčiniu padegimu įtariamus vyrus.
Pareigūnai ketvirtadienio rytą apieškojo vienas patalpas kitame rajone ir paėmė dokumentus, susijusius su trimis sulaikytais asmenimis, kuriuos policija įtaria dėl neatsargių veiksmų, palikus putplasčio pakuotę gaisro vietoje. Dėl remonto darbų metu paliktų degių medžiagų ugnis išplito nevaldomai.
Ankstų rytą įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai matė vis dar degančius butus, nors liepsnos jau buvo pastebimai sumažėjusios.
Gaisras pirmiausiai kilo ant bambukinių statybinių pastolių prie kelių 31 aukšto daugiabučių kvartale „Wang Fuk Court“, šiauriniame Tai Po rajone.
65-erių gyventojas pavarde Yuenas teigė, kad komplekse gyvena daugiau nei keturis dešimtmečius ir kad daugelis jo kaimynų yra pagyvenę ir gali būti nejudrūs.
„Langai buvo uždaryti dėl remonto darbų, (kai kurie žmonės) nežinojo, kad kilo gaisras, ir kaimynai jiems telefonu liepė evakuotis, – AFP sakė Yuenas. – Esu sugniuždytas.“
Honkongo priešgaisrinė tarnyba ketvirtadienio rytą padidino žuvusiųjų skaičių iki 44.
Tarp žuvusiųjų yra 37-erių ugniagesys, kuris buvo rastas su veido nudegimais praėjus pusvalandžiui po to, kai prarado ryšį su kolegomis, pranešė priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius Andy Yeungas.
Vyriausybės atstovas spaudai AFP sakė, kad ligoninėse gydomi 56 žmonės. 16 iš jų yra kritinės būklės, 24 – sunkios ir dar 16 – stabilios.
Miesto vadovas Johnas Lee ketvirtadienio rytą pranešė, kad 279 žmonės laikomi dingusiais be žinios, nors ugniagesiai vėliau teigė, kad jiems pavyko susisiekti su kai kuriais iš šių gyventojų.
Anot J. Lee, daugiau nei 900 žmonių ieškojo prieglobsčio laikinose prieglaudose.
„Negalėjome pasiekti žmonių“
Vienoje laikinoje prieglaudoje dirbantis policijos pareigūnas AFP sakė, kad dingusių žmonių skaičius kol kas neaiškus, nes gyventojai vis dar praneša apie dingusius artimuosius.
„Įvykio vietoje temperatūra labai aukšta ir yra aukštų, kur negalėjome pasiekti pagalbos prašiusių žmonių, bet bandysime toliau“, – sakė priešgaisrinės tarnybos operacijų direktoriaus pavaduotojas Derekas Armstrongas Chanas.
Jis teigė, kad gaisras greičiausiai išplito iš vieno pastato į kitą dėl vėjo ir skriejančių nuolaužų, tačiau pridūrė, kad pareigūnai dar tiria gaisro priežastį.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė užuojautą aukoms, įskaitant „ugniagesį, kuris žuvo tarnybos metu“, pranešė valstybinė žiniasklaida.
J. Lee sakė esąs labai nuliūdęs ir teigė, kad visos vyriausybės įstaigos padeda nuo gaisro nukentėjusiems gyventojams.
Buvo matyti, kaip gyventojai evakuojami dideliais autobusais, o vietos žiniasklaida pranešė, kad taip pat evakuojami gretimi kvartalai.
Gesinant gaisrą taip pat buvo uždarytos netoliese esančio greitkelio atkarpos.
Tankiai apgyvendintame Honkonge, ypač skurdesniuose rajonuose, anksčiau dažnai kildavo mirtinų gaisrų.
Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais sugriežtinus saugos taisykles tokie gaisrai tapo daug retesni.
