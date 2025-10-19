 Gazos civilinė gynyba: per Izraelio smūgius sekmadienį žuvo mažiausiai 33 žmonės

Gazos civilinė gynyba: per Izraelio smūgius sekmadienį žuvo mažiausiai 33 žmonės (Atnaujinta)

2025-10-19 14:05
BNSinf.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad per kelis Izraelio oro antskrydžius visoje teritorijoje sekmadienį žuvo mažiausiai 33 žmonės.

Gazos Ruožas
Gazos Ruožas / Scanpix nuotr.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad smogė dešimtims „Hamas“ taikinių visame Gazos Ruože, nes tiek Izraelis, tiek „Hamas“ kaltino vieni kitus pažeidus devynias dienas galiojančias paliaubas, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

karas Izraelyje
karas
Gaza
Palestina
Hamas
Gazos ruošas

