Izraelis identifikavo antrą iš dviejų šeštadienį „Hamas“ grąžintų kūnų

Tailandiečio kūną po išpuolio „Hamas“ nugabeno į Gazos Ruožą.
Izraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad po to, kai mirusio įkaito kūnas buvo oficialiai identifikuotas, kariuomenė informavo mirusio įkaito Sonthayos Oakkharasro (Sontajos Okarasros) šeimą apie palaikų grąžinimą į Izraelį.
Pagal JAV inicijuotą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą islamistų grupuotė grąžino Izraeliui visus 20 likusių gyvų įkaitų ir perdavė 12 žuvusių įkaitų kūnų.
Pagal susitarimo sąlygas, „Hamas“ turėjo perduoti visus gyvus ir, jei įmanoma, mirusius įkaitus iki pirmadienio 6 valandos.
„Hamas“ pareiškė, kad jai reikia laiko ir specializuotos įrangos, kad iš Gazos Ruožo griuvėsių ištrauktų likusius žuvusius įkaitus.
