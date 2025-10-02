Gazos civilinė gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 52 žmonės

Gazos civilinės gynybos agentūra, pavaldi islamistų grupuotei „Hamas“, pranešė, kad Izraelis nuo aušros rengia atakas palestiniečių anklave.
Pasak agentūros, Gazos mieste žuvo 10 žmonių, tarp jų – mažiausiai vienas vaikas.
Kelios ligoninės naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad Gazos mieste žuvo 10 žmonių, centrinėje anklavo dalyje – 14, o pietuose – 28.
Teigiama, kad kai kurie iš šių žmonių žuvo per antskrydžius, o kiti – nuo dronų smūgių ir šūvių.
Paprašyta pateikti komentarą, Izraelio kariuomenė nurodė, kad tiria šiuos incidentus.
Tarp žuvusiųjų yra 26 metų MSF darbuotojas Omaras al Hayekas (Omaras Hajekas).
Skelbiama, kad jis žuvo per smūgį civilių grupei centriniame Deir el Balahe.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 225 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
