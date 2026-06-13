Gubernatorius: dronais atakuotas jūrų terminalas Rusijos Krasnodaro krašte

Per ataką apgadinti uosto įrenginiai Temriuko rajone prie Azovo jūros, netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusiasalio, kurį Maskva okupavo 2014 metais.
„Dėl krintančių dronų nuolaužų jūrų terminale kilo gaisras (...), vienas žmogus žuvo“, – „Telegram“ paskelbė Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas.
V. Kondratjevas pridūrė, kad, pirminiais duomenimis, dar mažiausiai trys žmonės buvo sužeisti, o gesinti gaisro pasiųsti 96 žmonės.
Rusijos kariuomenė pranešė, kad praėjusią naktį iš viso numušė 177 Ukrainos dronus.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakų kampaniją Rusijos teritorijoje, teigdama, kad tai yra teisingas atsakas į pačios Maskvos masinius bombardavimus per daugiau nei ketverius metus trunkantį konfliktą.
Kyjivas tvirtina, kad Ukrainos kariuomenė taikosi į karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą, siekdama atimti iš Kremliaus karo iždo gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą.
Naujausi komentarai