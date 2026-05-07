„Hamas“: žuvo grupuotės vyriausiojo derybininko sūnus

Assamas Al-Hajja ketvirtadienį mirė nuo sužalojimų, kuriuos patyrė per ataką trečiadienio vakarą, sakė aukštas „Hamas“ atstovas Basimas Naimas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Izraelio kariuomenė, paprašyta komentaro, kol kas nereagavo. Žuvusiojo tėvas Khalilas Al-Hajja vadovauja „Hamas“ delegacijai JAV tarpininkaujamose derybose su Izraeliu dėl Gazos Ruožo ateities. Septynių vaikų tėvas pastaraisiais metais per Izraelio smūgius jau neteko trijų savo sūnų.
Izraelis jau kelis kartus nesėkmingai mėgino nužudyti patį Khalilą Al-Hajja. Pernai tremtyje gyvenantis „Hamas“ funkcionierius liko gyvas po atakos Dohoje, per kurią žuvo vienas jo sūnų. Du kiti sūnūs buvo nužudyti jau anksčiau. Pasak žiniasklaidos, per įvairias atakas žuvo ir keli kiti šeimos nariai, įskaitant jo žmoną.
Pasak stoties „Al Jazeera“, trečiadienį Izraelis surengė oro antskrydį Gazos mieste. Dar prieš paskelbiant apie ketvirtojo sūnaus žūtį, Khalilas Al-Hajja metė sunkius kaltinimus Izraeliui, kad šis esą bando sužlugdyti tarpininkų pastangas įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą.
„Sionistų atakos ir pažeidimai aiškiai rodo, okupantai neketina laikytis paliaubų ar pirmojo etapo“, – sakė jis stočiai „Al Jazeera“.
Aukšti „Hamas“ ir kitų palestiniečių grupių atstovai šią savaitę Kaire kalbasi su regiono tarpininkai ir D. Trumpo vadinamosios Taikos tarybos vyriausiuoju pasiuntiniu Nickolay‘iu Mladenovu. Tikslas yra pereiti prie antrojo spalį sutarto Gazos plano etapo ir užtikrinti paliaubas. Planas numato, kad Izraelio daliniai pasitraukia iš Gazos Ruožo ir prasideda atstatymas. „Hamas“ tuo tarpu turi sudėti ginklus. Tačiau grupuotės nusiginklavimas yra ginčytinas punktas.
Naujausi komentarai