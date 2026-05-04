„Hezbollah“ vadas: paliaubų nėra

„Paliaubų Libane nėra. Izraelio ir JAV agresija tęsiasi“, – cituojamas N. Qassemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudymą.
Be to, anot N. Qassemo, nėra jokios „geltonosios linijos“ ar buferinės zonos. Izraelio kariuomenė – pagal Gazos Ruožo modelį – padalijo Pietų Libaną į keletą zonų. Vadinamoji „geltonoji linija“ eina 6–10 km nuo Izraelio sienos. Šioje zonoje, kurioje yra dešimtys kaimų, Izraelis toliau vykdo karines operacijas, be kita ko, naudodama sausumos dalinius.
N. Qassemas pabrėžė, kad išeitis iš konflikto negali būti kapituliacija. Pokalbiai ar derybos su Izraeliu esą prilygtų kapituliacijai.
