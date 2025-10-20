Honkonge į jūrą nulėkė krovininis lėktuvas, žuvo du žmonės

Pareigūnai pranešė, kad atlieka tyrimą siekdami nustatyti šios nelaimės priežastis.
Vietos žiniasklaidos nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kad orlaivio korpusas iš dalies plūduriuoja vandenyje, o ant jo matomi dideli įtrūkimai ir avarinio išėjimo kalnelis.
Pranešama, kad krovininis lėktuvas „Boeing 744“ į Honkongo tarptautinį oro uostą atskrido iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE). Šis oro uostas yra vienas judriausių pasaulyje krovinių pervežimo srityje.
Skelbiama, kad tai vienas rimčiausių incidentų Honkongo oro uoste, kuris pradėjo veikti 1998 metais.
Honkongo civilinės aviacijos departamentas pranešė, kad lėktuvas „nusileidęs nukrypo nuo šiaurinio kilimo ir tūpimo tako ir nukrito į jūrą“.
„Preliminariais duomenimis, keturi įgulos nariai buvo išgelbėti ir išsiųsti į ligoninę, o du antžeminio personalo nariai nukentėjo ir įkrito į jūrą“, – pridūrė departamentas.
Honkongo oro uosto administracijos oro uosto operacijų vykdomasis direktorius Stevenas Yiu nurodė, kad krovininis lėktuvas nuslydo nuo tako, rėžėsi į tvorą ir nukrito į jūrą.
Pasak jo, antžeminės komandos automobilio ant tako nelaimės metu nebuvo.
Pranešama, kad incidentas įvyko 3 val. 50 min. vietos (sekmadienį 22 val. 50 min. Lietuvos) laiku. Iš nuotraukų taip pat matyti, kad lėktuvo uodega lūžo, o nosis išniro virš vandens.
Pareigūnų teigimu, krovininis lėktuvas rėžėsi į antžeminę transporto priemonę, kuri taip pat nukrito į jūrą.
Stevenas Yiu paaiškino, kad tuo metu, kai lėktuvas nuslydo nuo tako, jis susidūrė su komandos automobiliu, stovėjusiu už tvoros, ir įstūmė jį į vandenį.
Incidento metu žuvo du antžeminio personalo darbuotojai: 30-metis, vairavęs automobilį, ir 41-erių vyras, kurio gyvybė užgeso po to, kai jis skubiai buvo nugabentas į ligoninę.
Vyrus iš į vandenį nulėkusio automobilio ištraukė narai.
Oro bendrovė „Emirates“ pranešė, kad šio lėktuvo įgula yra saugi, pridurdama, jog lėktuvas negabeno jokio krovinio.
Ji pridūrė, kad šis lėktuvas buvo laikinai išsinuomotas pagal trumpalaikę sutartį, sudarytą su bendrove „Act Airlines“.
Pirmadienį laikinai uždarytas oro uosto šiaurinis kilimo ir tūpimo takas. Tuo tarpu kiti kilimo ir tūpimo takai veikia įprastai.
