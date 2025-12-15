Į daubą nuvirto autobusas, žuvo septyniolika žmonių

Grupė 16–18 metų mokinių iš netoli Medeljino esančio Belo miestelio mokyklos važiavo iš Karibų jūros paplūdimio Kolumbijos pakrantėje.
Per avariją autobusas krito 40 metrų, sužeisti dar dvidešimt žmonių. Šaltinis Belo merijoje sakė, kad pareigūnai vis dar stengiasi nustatyti, kiek aukų buvo nepilnamečiai.
Antiokijos departamento gubernatorius Andresas Julianas Rendonas žiniasklaidai sakė, kad avarijos priežastis vis dar tiriama. Jo socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše vienas iš išgyvenusiųjų sakė miegojęs, kai staiga išgirdęs riksmus, ir nuo tos akimirkos nieko neprisimenantis.
Mokiniai sumokėjo už kelionę į idiliškus Karibų jūros pakrantės Tolu ir Kovenaso miestelius ir ten šventė išleistuves. Gelbėtojai turėjo neštuvais išnešti išgyvenusiuosius iš pavojingos daubos.
Prezidentas Gustavo Petro socialiniame tinkle X pareiškė užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms.
Šaltinis policijoje sakė, kad avarijos vietoje veikia Nacionalinės išsivadavimo armijos (ELN) partizanų grupuotė, todėl ugniagesiai ir pareigūnai turėjo imtis specialių saugumo priemonių gelbėjimo operacijoms atlikti.
ELN sukilėliai įsakė civiliams gyventojams nuo sekmadienio 72 valandas vengti komercinių kelionių jų kontroliuojamuose regionuose, kol jie vykdo karines pratybas.
Kelių policijos duomenimis, pernai Kolumbijoje vidutiniškai per dieną buvo užregistruotos 22 su eismo įvykiais susijusios mirtys.
