Į minią Leipcige įsirėžė automobilis: yra žuvusiųjų

Policijos atstovas apibūdino situaciją kaip „dinamišką“ ir pridūrė, kad kol kas neaišku, kaip incidentas įvyko.
Vėliau pranešta, kad vairuotojas buvo sulaikytas.
„Automobilis partrenkė kelis žmones Grimmaische gatvėje ir pasišalino iš įvykio vietos“, – socialiniame tinkle „X“ informavo policija.
„Vairuotojas sulaikytas ir pavojaus nebekelia“, – sakoma pranešime.
Socialiniuose tinkluose paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kad įvykio vietoje buvo daug gelbėtojų, greitosios pagalbos automobilių ir policijos pareigūnų.
Grimmaische gatvė jungia centrinę Augusto aikštę su miesto pėsčiųjų zona.
Netoliese yra Leipcigo universitetas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia – pagrindinė taikios revoliucijos buvusioje Rytų Vokietijoje vieta.
„Mes vis dar nežinome motyvo. Nieko apie nusikaltėlį nežinome“, – žurnalistams sakė Leipcigo meras Burkhardas Jungas "
Mažiausiai du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o dar 20 buvo lengviau sužeisti, sakė vietos ugniagesių vadas Axelis Schuhas.
Pasak policijos atstovo, vairuotojas sustojo savo noru.
Televizijos transliuotose nuotraukose matyti baltos spalvos transporto priemonė su smarkiai apgadintu priekiniu stiklu ir kapotu. Gatvė aptverta, joje pilna greitosios pagalbos automobilių.
Vokietija ne kartą susidūrė su tokiais išpuoliais nuo 2016 m. gruodžio, kuomet džihadistinių motyvų vedinas tunisietis Berlyne sunkvežimiu įvažiavo į minią ir užmušė 13 žmonių.
2024 m. Magdeburgo kalėdinę mugę automobiliu taranavo islamofobiškų pažiūrų vyras iš Saudo Arabijos. Jis pražudė šešis žmones ir sužeidė per 300.
2025 m. vasarį afganistanietis įvažiavo į eitynes Miunchene ir užmušė motiną su dukra, dar apie 30 žmonių sužeidė.
Išpuoliai įvyko daliai Vokietijos visuomenės ėmus vis jautriau reaguoti į migrantus, užplūdusius šalį 2015-aisiais.
Imigracijos ir saugumo klausimai tapo didele Vokietijos politinių debatų darbotvarkės dalimi ir prisidėjo prie kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) iškilimo.
