Indijoje per audrą žuvo beveik 100 žmonių

Utar Pradešas, kuriame gyvena daugiau nei 240 mln. žmonių, vasarą prieš musonines liūtis dažnai nukenčia nuo audrų, o žaibų smūgiai čia nuolat tampa žmonių žūties priežastimi.
„Dėl nepalankių oro sąlygų gegužės 13 dieną valstijoje gauta pranešimų apie 89 žuvusius žmones, 53 sužeistuosius, 114 prarastų gyvulių ir 87 apgadintus namus“, – sakoma Pagalbos komisaro biuro pranešime.
Indijos meteorologijos biuras pastaraisiais metais įspėja apie padažnėjusius ekstremalius oro reiškinius, įskaitant stiprias perkūnijas ir žaibus. Tai ekspertai sieja su kylančia temperatūra ir besikeičiančiais klimato modeliais.
Pranešime teigiama, kad pareigūnams nurodyta išdalyti finansinę pagalbą nukentėjusioms šeimoms.
Naujausi komentarai