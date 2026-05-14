Indijos farmacijos kompanijos Afrikoje kursto opioidų krizę

Milijonai iš Indijos plūstančių tapentadolio tablečių prisideda prie mirtinos opioidų epidemijos, siaubiančios regioną. Be to, šio vaisto maišoma į „zombių narkotiku“ vadinamą kušą.
Šios pigios tabletės yra tokios stiprios, kad nė viena reguliavimo institucija pasaulyje jų nepatvirtino.
Tačiau AFP tyrimas atskleidė, kad Indijos farmacijos įmonės užtvindė Vakarų Afriką šiomis tabletėmis, nepaisydamos Naujojo Delio pažadų pažaboti šią prekybą. Kai kurios tablečių siuntos netgi buvo paženklintos „Nekenksmingi vaistai žmonėms vartoti“.
Muitinės duomenys rodo, kad kas mėnesį iš Indijos į Nigeriją, Siera Leonę ir Ganą, kur netgi mažos šio vaisto dozės yra draudžiamos, išsiunčiama milijoninės vertės šių stiprių sintetinių opioidų.
Kadangi opioidai dabar griežtai reguliuojami turtingesnėse šalyse, nes vien tik Jungtinėse Valstijose jie siejami su milijonu mirčių, kai kurie gamintojai Indijoje – didžiausioje generinių vaistų gamintojoje pasaulyje – aktyviai veržiasi į Afriką.
Be to, sveikatos apsaugos sistemos atstovai ir mokslininkai AFP pranešė apie bauginantį reiškinį – tapentadolis dabar maišomas ir į „zombių narkotiką“ kušą. Pastarasis yra pagarsėjęs tuo, kaip greitai paveikia savo aukas, ir Liberijoje ir Siera Leonėje dėl jau paskelbta ekstremali situacija.
Lavonai gatvėse
Tapentadolio įtraukimas į itin smarkią priklausomybę sukeliantį sintetinį mišinį yra „didelį nerimą keliantis dalykas“, AFP sakė Siera Leonės socialinės gerovės ministerijos psichinės sveikatos direktorius Ansu Konneh.
„Kūnai kasdien surenkami iš gatvių, turgų ir lūšnynų“, – sakė jis ir pridūrė, kad vien sostinėje Fritaune per tris mėnesius surinkta daugiau nei 400 lavonų.
Ekspertai teigia, kad dauguma žmonių Afrikoje vartoja tapentadolį ne svaigintis, bet tam, kad galėtų dirbti fiziškai sunkų darbą.
„Jis suteikia mano kūnui energijos važinėti dieną ir naktį“, – sakė vienas taksi vairuotojas. – Be jo aš negaliu išgyventi.“
Nevyriausybinių organizacijų teigimu, turgaus nešikai ir aukso kasėjai nuo Lagoso iki Malio vartoja tapentadolio tabletes, kad ištvertų skausmą.
„Jis naudojamas kaip stimuliantas, leidžiantis žmonėms dirbti ilgą ir sunkų darbą“, – sakė Pasaulinės iniciatyvos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą antropologas Axelis Kleinas.
„Pagrobėjai, teroristai ir banditai vartoja šiuos vaistus, kad galėtų vykdyti savo piktadarybes“, – pridūrė jis, o policija teigia, kad džihadistų kovotojai, tokie kaip „Boko Haram“, taip pat vartoja jį „drąsai“.
Teigiama, kad šios tabletės taip pat naudojamos kaip valiuta išpirkoms už pagrobimus.
Viena tabletė yra pigesnė už maistą skurdžiame ir dulkėtame sostinės Abudžos priemiestyje, kur „YouthRISE Nigeria“ organizacijos atstovė Boluwatife Owoyemi dirba su narkotikų vartotojais.
„Be to, kad jos suteikia jiems daug jėgų, yra tokių, kurie jas vartoja apetitui slopinti, kol surenka pinigų maistui“, – sakė ji.
Naujausi komentarai