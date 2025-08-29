 Internete plinta kraują stingdantys aviakatastrofos Lenkijoje vaizdai

2025-08-29 13:35
BNS inf.

Lenkijos centriniame Radomo mieste ketvirtadienį sudužo naikintuvas F-16 ir žuvo jo pilotas, kuris rengėsi aviacijos šou, pranešė vyriausybės atstovas.

„Tragedija Radome: ruošiantis aviacijos šou, sudužo naikintuvas F-16. Deja, pilotas žuvo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Adamas Szlapka, pridūręs, kad gynybos ministras vyksta į avarijos vietą.

Remiantis Lenkijos kariuomenės pranešimu, per nelaimę niekas ant žemės nenukentėjo.

Lenkijos žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip lėktuvas atlieka akrobatinį manevrą, o vėliau rėžiasi į taką ir virsta ugnies kamuoliu.

Radomo aviacijos šou mieste maždaug už 100 km į pietus nuo Varšuvos numatytas šį savaitgalį.

