Iranas: naujo karo su JAV tikimybė – nedidelė

„Karo tikimybė yra nedidelė dėl priešo silpnumo, o ginkluotosios pajėgos laukia su pilnomis šovinių dėtuvėmis“, – sakė Islamo revoliucinės gvardijos laivyno politinio skyriaus vadovo pavaduotojas Mohammadas Akbarzadehas, kurį cituoja naujienų agentūra „Tasnim“.
„Neturėkite jokių abejonių: teritoriją nuo Čabaharo iki Mahšahro paversime agresorių kapinėmis“, – sakė jis, minėdamas vietoves abiejuose Irano pietinės pakrantės kraštuose.
Kaip rašė ELTA, nepaisant tebesitęsiančių trapių paliaubų, JAV kariuomenė antradienį pranešė surengusi smūgius Irano pietuose. Amerikiečiai pranešė taikęsi į raketų paleidimo vietas ir Irano laivus, kurie, kaip teigiama, mėgino padėti minas. Irano žiniasklaida pranešė apie kelias žūtis per JAV smūgius netoli Larako salos Hormuzo sąsiauryje.
Islamo Respublikos revoliucinė gvardija vėliau pranešė numušusi į jos oro erdvę įskridusį JAV droną „MQ9 Reaper“ ir apšaudžiusi naikintuvą „F-35“, taip priversdama šį orlaivį palikti Irano oro erdvę, bei žvalgybinį droną „RQ4“. Irano užsienio reikalų ministerija vėliau apkaltino JAV per pastarąsias 48 val. prie šalies pietinės pakrantės esančioje Hormozgano provincijoje pažeidus paliaubų sąlygas, tačiau konkretaus incidento nenurodė.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad nepaisant naujų Amerikos smūgių, pastaruoju metu abiejų šalių svarstomas taikos susitarimas vis dar įmanomas ir gali būti sudarytas per kelias artimiausias dienas.
Paliaubos tarp JAV ir Irano įsigaliojo balandžio pradžioje.
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