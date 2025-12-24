Iranas Persijos įlankoje sulaikė naftos tanklaivį su užsieniečių įgula

Irano valstybinė televizija citavo karinio jūrų laivyno vado generolo Abbaso Gholamshahio žodžius, kad laivas „transportavo 4 milijonus litrų kontrabandinio kuro, o 16 jo įgulos narių turėjo ne Irano pilietybę“.
Jo teigimu, Islamo revoliucinės gvardijos pajėgos „įlipo į laivą... šiam beišplaukiant iš Irano teritorinių vandenų“.
Iš karto nebuvo aišku, su kokia vėliava šis tanklaivis plaukiojo.
Irano pajėgos periodiškai skelbia apie laivų, kurie, jų teigimu, neteisėtai gabena degalus Persijos įlanka, sulaikymą.
Jos reguliariai taikosi į tanklaivius, kuriuos Teheranas kaltina prisidedant prie neteisėtos prekybos Hormūzo sąsiauryje, kuris yra itin svarbus pasaulinei naftos ir suskystintų gamtinių dujų prekybai.
Trečiadienį įvykęs tanklaivio sulaikymas tėra paskutinis iš virtinės panašių incidentų, įvykusių pastarosiomis savaitėmis.
Anksčiau gruodžio mėnesį Irano valdžios institucijos sulaikė tanklaivį Omano įlankoje su 18 įgulos narių iš Indijos, Šri Lankos ir Bangladešo.
Iranas taip pasielgė praėjus kelioms dienoms po to, kai naftos tanklaivį prie Venesuelos krantų sulaikė Jungtinės Valstijos.
Vašingtono teigimu, laivo kapitonas tuomet gabeno naftą iš Venesuelos ir Irano.
2022 m. JAV iždo departamentas įvedė sankcijas Venesuelai dėl įtariamų ryšių su Islamo revoliucinės gvardijos pajėgomis ir grupuote „Hezbollah“.
Mažmeninės kuro kainos Irane yra vienos iš žemiausių pasaulyje, todėl kuro kontrabanda į kitas šalis Islamo Respublikai yra ypač pelninga.
Praėjusį mėnesį Iranas sulaikė naftos tanklaivį Persijos įlankos vandenyse „už neteisėto krovinio gabenimą“.
Lapkritį Islamo revoliucinės gvardijos pajėgos taip pat patvirtino Persijos įlankoje sulaikiusios su Maršalo Salų vėliava plaukiojantį naftos tanklaivį.
