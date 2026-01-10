Irano sosto įpėdinis ragina protestuotojus parklupdyti režimą ant kelių

Didelės demonstracijos kilo visoje šalyje, nuo Teherano iki Tebrizo. Protestuotojai skanduoja „mirtis diktatoriui“, o gatvėse pasirodė iki 1979 m. Irano revoliucijos naudoti simboliai.
Tuo metu iš šalies išvytas ir egzilyje gyvenantis Irano sosto įpėdinis Reza Pahlavis ragina iraniečius susivienyti ir masiškai eiti į gatves. JAV gyvenantis 1979 m. nuversto šacho Mohammado Reza Pahlavi sūnus gyrė žmones už tai, kad daug jų susirinko į protestus penktadienio naktį.
Socialiniame tinkle „X“ jis pareiškė, kad protestuojant gatvėse ir nutraukiant finansinį aprūpinimą galima ant kelių parklupdyti Irano Islamo Respublikos valdžią ir jos trapų represijų aparatą.
Jis paragino dirbančiuosius svarbiuose ekonomikai sektoriuose – ypač transporto, naftos, dujų ir energetikos – paskelbti streiką visoje šalyje ir taip didinti spaudimą teokratams.
Kaupkite reikiamas atsargas.
Sosto įpėdinis žmones kvietė tęsti protestus šeštadienio ir sekmadienio vakarą ir užimti viešąsias erdves.
„Mūsų tikslas nebėra tik išeiti į gatves. Mūsų tikslas – pasiruošti užimti miestų centrus ir juos išlaikyti. Kaupkite reikiamas atsargas“, – rašė R. Pahlavis.
Jis pareiškė esąs pasirengęs grįžti į Iraną, kad galėtų būti kartu su žmonėmis, kai įvyks „nacionalinės revoliucijos“ pergalė, o tokia diena, jo manymu, yra labai arti.
Paramą Irano žmonėms išsakė ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Irano valdžią nesmurtauti prieš protestuotojus.
„Geriau nepradėkite šaudyti, nes tada ir mes šaudysime“, – pareiškė D. Trumpas.
Tuo metu aukščiausiasis Irano lyderis ajatola Ali Khamenei smerkia protestus ir aiškina, kad juos rengia užsienio palaikomi „neramumų kėlėjai“.
Irano revoliucinė gvardija šeštadienį perspėja žmones neperžengti „raudonos linijos“, padėtį vadina nepriimtina ir žada ginti Irano Islamo Respubliką.
Valdžia visoje šalyje nuo ketvirtadienio blokuoja prieigą prie interneto, dėl to nerimaujama, kad bus imtasi griežtų represijų. Taip pat negalimi tarptautiniai skambučiai telefonu.
Žmogaus teisių organizacijos teigia, kad dešimtys žmonių buvo nužudyta, o 2 tūkst. – suimta.
Demonstracijos ir streikai pirmiausiai prasidėjo 2025 m. gruodžio pabaigoje sostinėje Teherane. Juos paskatino ekonominės problemos, infliacija ir smunkanti šalies valiutos, rialo, vertė.
Vėliau protestai išplito į kitus miestus ir peraugo į didesnes antivyriausybines demonstracijas reikalaujant pokyčių valdžioje.
Irano Islamo Respubliką nuo 1979 m. valdo griežtas klierikų režimas.
