Stebėtojas: Irane protestų fone apribota interneto prieiga

Prieiga prie interneto ribojama tuo metu, kai dėl gruodžio pabaigoje Irane kilusių protestų, susijusių su ekonomine krize, daugėja žuvusiųjų, o prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) ragina elgtis kuo santūriau ir vengti bet kokio smurto.
„Tiesioginiai matavimai rodo, kad Irane šiuo metu visoje šalyje yra nutrūkęs interneto ryšys. Šis incidentas įvyko po virtinės vis didėjančių skaitmeninės cenzūros priemonių, nukreiptų prieš protestus visoje šalyje, ir trukdo visuomenės teisei bendrauti kritiniu momentu“, – sakoma „Netblocks“ išplatintame pareiškime.
