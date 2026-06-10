Išaugo žuvusiųjų per žemės drebėjimą Filipinuose skaičius

Pirmadienį netoli Mindanao krantų įvykęs 7,8 balo stiprumo požeminis smūgis griovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir paskatino skelbti įspėjimus dėl cunamio didelėje pietinės salos dalyje.
39 metų Joey Deluvio (Džoelis Deluvijus) buvo vienas iš dviejų Cheneral Santoso miesto prekybos centro darbuotojų, į kurį buvo sutelktos gelbėjimo pastangos, nepaisant nuolatinės pakartotinių smūgių grėsmės.
Gyvybės paieškos įranga anksčiau operacijos metu užfiksavo „silpną pulsą“, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė vietos gelbėtoja Michelle Chua (Mišel Čua), tačiau „kai jie pasiekė kūną (...) gyvybės ženklų nebuvo“.
J. Deluvio kūnas buvo rastas prispaustas tarp dviejų sijų, pridūrė M. Chua.
Nacionalinė nelaimių agentūra trečiadienį padidino žuvusiųjų skaičių iki 45, o dingusiųjų be žinios skaičius smarkiai išaugo nuo keturių iki septyniolikos.
Tačiau į žuvusiųjų skaičių J. Deluvio nebuvo įtrauktas, patvirtino civilinės saugos biuras.
Dauguma papildomų aukų buvo iš Vakarų Davao provincijos ir dauguma jų žuvo per nuošliaužas ar griūvant pastatams, interviu radijui sakė civilinės saugos pareigūnas Rafaelito Alejandro (Rafaelitas Alechandras).
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